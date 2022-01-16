華航貨機引擎參數異常 安全落地進行檢查

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中華航空公司16日表示，貨機CI-5240上午11時45分起飛後，發現4號引擎參數有問題，但其他3具引擎正常運轉，航機可安全飛航，不過基於安全考量，航機依標準程序放油回航，落地後立即進行完整檢查。（桃園國際機場記者聯誼會提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年1月16日

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（中央社記者吳睿騏、余曉涵桃園機場16日電）華航一架貨機今天上午由桃園國際機場起飛前往美國，由於引擎出現異常聲音，起飛後在空中發現參數異常，於外海上空盤旋1小時將燃油拋棄才返航檢修。

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中華航空貨機CI-5240上午11時45分起飛時傳出發動機異常，但照常起飛離場，這架貨機在下午1時12分降落停靠在桃園機場507貨機坪，機場消防隊派遣2部消防車前往一旁警戒。

中華航空公司透過通訊軟體回應指出，華航CI-5240桃園-安克拉治貨運航班於上午11時45分起飛後，發現4號引擎參數有問題，但其他3具引擎正常運轉，航機可安全飛航，不過基於安全考量，航機依標準程序放油回航，落地後立即進行完整檢查。（編輯：張雅淨）1110116