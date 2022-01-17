假借放太陽能設備棄置有害廢棄物 檢警環破獲

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行政院環境保護署17日表示，經檢警環合作破獲高雄鳥松區的某棄置廠房，誆稱要做為放置太陽能設備的用途，然而承租後隨即將大量有害事業廢棄物進廠非法棄置。（環保署提供）中央社記者張雄風傳真 111年1月17日

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（中央社記者張雄風台北17日電）行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，經檢警環聯手，破獲高雄市鳥松區不肖業者假借放置太陽能設備為由，任意棄置有害事業廢棄物，初估不法獲利約新台幣數百萬元。

環保署指出，109年9月民眾陳情高雄市鳥松區有化學異味，經橋頭地方檢察署檢察官勘察發現為某承租廠房遭棄置廢棄物，因此成立專案小組指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊及法務部調查局高雄市調查處，並偕同環保署及高雄市政府環保局，終於在今年1月11日破獲以劉姓犯嫌為首的犯罪集團。

環保署說明，犯罪集團租用高雄鳥松區的某棄置廠房 ，誆稱要做為放置太陽能設備的用途，然而承租後隨即將大量有害事業廢棄物進廠非法棄置，包含閃火點小於40度的廢溶劑等。

檢方在擴大偵辦時並發現，此集團於高雄市湖內區某處魚塭地，假借設置地面型太陽能光電發電設施進行整地，實際則填埋廢棄物，經現場開挖確認回填大量營建混合物等事業廢棄物，地主也未經許可提供土地回填廢棄物等情事。

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另外，環保署說，前述相關產源事業未依規定委託合法清除、處理機構清理事業廢棄物，將依法重罰並負後續連帶清理責任。

環保署表示，現場廢棄物除已先緊急移置妥善貯存，後續循線查獲非法從事廢棄物清理及棄置的涉案行為人、司機及貨運公司，均依違反廢棄物清理法移送法辦，刑責最高可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，且須共同承擔棄置場址恢復原狀及清理義務。（編輯：管中維）1110117