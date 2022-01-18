鋒面加東北季風 吳德榮：各地有局部降雨機會

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（中央社記者張雄風台北18日電）根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為新北市石門攝氏13.5度。氣象專家吳德榮表示，鋒面通過加東北季風南下，各地皆有局部降雨的機會；21、22日轉東南風，天氣回暖。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新北市石門區13.5度、桃園市楊梅區13.8度；台北市則以南港區14.6度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，本週無強冷空氣；今天鋒面通過加東北季風南下，各地皆有局部降雨的機會；北台灣濕涼，中南部早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天東北季風影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨漸停歇，北台灣雲多偏涼，新竹以南多雲時晴，中南部白天舒適早晚涼；20日大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台灣偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，21、22日轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧，大氣不穩定，局部地區有「陣性 （指降水開始及結束都很突然）」、明顯降雨的機會。

吳德榮表示，23日另一波鋒面通過，北部、東半部轉局部雨，中部也有局部短暫雨的機率；24日東北季風南下，迎風面有局部雨；冷空氣不多、北台灣濕涼，中南部白天舒適早晚涼。（編輯：管中維）1110118