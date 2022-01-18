foodpanda防疫措施升級 啟動無接觸外送

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（中央社記者蔡芃敏台北18日電）外送平台業者foodpanda表示，防疫措施升級，已將「無接觸外送」預設為開啟，讓消費者安心取餐。此外，也呼籲消費者多利用線上刷卡訂餐，真正落實無接觸外送。

宅經濟發燒，許多民眾仰賴外送服務，不過，近期本土疫情升溫，外送平台業者防疫措施升級。foodpanda今天發布新聞稿表示，為保障消費者與外送夥伴的健康安全，率先在App介面提供「無接觸外送」選項，並預設為開啟。

foodpanda表示，推出「無接觸外送」讓消費者可以輕鬆點餐，安心取餐。建議消費者選擇「無接觸外送」時，將地址填寫清楚，並明確指示放置餐點或商品的位置，協助外送夥伴順利送達。

foodpanda提醒，消費者可以多利用線上刷卡訂餐，避免現金交易時手部接觸，落實無接觸外送。若須使用現金，建議放置於定點由外送夥伴拿取及找零；提醒消費者取餐時務必全程配戴口罩，盡可能與外送夥伴約定於空曠處取餐，維持社交距離以保障雙方安全。

foodpanda也呼籲，外送夥伴可以依照政府公告接種第三劑疫苗，加強保護力。（編輯：黃國倫）1110118