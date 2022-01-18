迎戰銷中受阻 鳳梨釋迦創新飲料、冰品吸買氣

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中國暫停輸入台灣鳳梨釋迦，農委會以內外銷、加工三支箭因應。農委會農糧署18日召開「釋事如意 福虎生豐－好釋嘉（迦）年華」記者會，展示2個月來加工品開發成果。中央社記者楊淑閔攝 111年1月18日

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）中國暫停輸入台灣鳳梨釋迦，農委會以內外銷、加工三支箭因應。農糧署說，今天拍賣價每公斤67.3元，價格維持相當好，並有飲料、冰品等多款加工品要上市，呼籲國人消費挺農民。

中國海關去年9月20日起暫停台灣的釋迦輸入。農委會以內外銷各5000公噸、加工處理3000公噸的三支箭因應。農委會農糧署今天召開「釋事如意 福虎生豐－好釋嘉（迦）年華」記者會，展示2個月來加工品開發成果。

農糧署長胡忠一說，大目釋迦居多是內銷，銷中受阻的問題集中在鳳梨釋迦上，由於原是單價高的水果，若開發成加工品，價格會更高，且過往幾乎外銷中國，所以沒開發過加工品，因應這次外銷暫停，2個月來加速開發出數款加工品，「希望國人買來吃甜甜，讓農民也吃甜甜、過好年」。

他舉例，全國有140家門市的連鎖茶飲「TEA TOP第一味」，繼去年推出鳳梨冰品挺銷中受阻的農民，這次再推首款鳳梨釋迦手搖飲「好釋旺旺奶」，即日起5家直營店先開賣，後續推展至45家門市銷售。

「TEA TOP第一味」董事長楊國珍說，去年推出鳳梨飲品、冰品，帶動全台140店營業額成長2、3成，達新台幣2億元；只要鳳梨釋迦量夠，全台門市都可銷售這款新品，售價79元，海外有10店，也考慮銷售。

胡忠一再舉例鳳梨釋迦做成的雪花冰，要在六福村、台中、高雄等地銷售。

現場並請主廚用鳳梨釋迦現做鬆餅展示。農糧署統計，創新加工品還有果乾脆片、釋迦抹茶罐裝飲料、啤酒風味氣泡飲、糕餅等。

媒體聯訪時，有人提問PTT上出現貼文討論鳳梨釋迦生產過剩，產銷缺口高達37萬箱、2200公噸，市價約2億元，行政院要求各部會國營事業全數埋單，被員工抱怨說，雖是福委會吃下，實質上是員工的錢。

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對此，胡忠一說，農糧署只是懇求公、民營企業發揮同胞愛，過去中國汶川大地震，台灣捐很多款，日本三一一海嘯也捐200億日圓，「我們沒有能力強迫」，只是希望國人做好事時盡量發揮，農糧署會表揚，有人不願意捐時，企業內部可做調整，「我們沒法解決這個事情」。

有關內銷5000公噸，他說，管道包含直銷、網購及大型連鎖通路，相關登記數量已逾5000公噸，大目釋迦今天拍賣價每公斤76.2元，鳳梨釋迦也有67.3元，維持相當好，盼國人發揮同胞愛相挺、雪中送炭。（編輯：管中維）1110118