南科三期開發案近八角寮遺址 環委建議進二階環評

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（中央社記者張雄風台北18日電）環保署今天審查南科三期基地開發案，因為鄰近八角寮疑似遺址、且開發基地接近100公頃，經環評委員討論後，認為對環境有重大影響之虞，建議進入第2階段環境影響評估。

行政院環境保護署今天召開「南部科學園區台南園區三期基地開發計畫環境影響說明書」、「台南科學園區二期基地開發暨原一期基地變更計畫（第11次變更）環境影響差異分析報告」專案小組聯席初審會議。

開發單位、科技部南部科學園區管理局表示，台南園區土地出租率已達99.58%，為滿足廠商設廠需求（目前需地已達30公頃）擬三期計畫，基地位於台南園區西南側，總面積約93.6公頃，以台糖土地看西農場為主，未包含鹽水溪排水、樹谷連絡道及文獻記載八角寮疑似遺址。

南科局指出，既有廠商因轉單效應不斷擴充，園區預計引進半導體聚落、光電、3D列印及航太等領域、生醫相關廠商、智慧載具、機器人、軟體、資安及資通訊相關產業等；希望推升台南園區為全球最先進半導體聚落。

環委對於園區綠地規劃並不滿意，綠地僅在園區邊緣，「有做和沒做一樣」；也認為南科比較竹科或其他園區，在植栽覆蓋上都比較差；開發基地為草鴞潛在出沒地，但報告監測時間10、11月不是草鴞繁殖季節，應該擇期做調查。

另外，環委認為，開發單位提高既有一、二期的用水、用電量，增量都不小，計劃供三期使用，雖然沒有涉及擴大開發面積，但應該更審慎評估。

環委也建議，就空污部分應該整併南科一、二、三期評估；另參考其他園區，推估園區廢棄物生成數量，針對整體廢棄物再利用率，訂中長期的目標。

經閉門會議討論，環委將三期環評案及一、二期環差案拆案處理。三期部分認為基地鄰近八角寮疑似遺址、且開發基地接近100公頃，有使當地環境顯著逾越環境品質標準或超過當地環境涵容能力，建議進行較嚴格的第二階段環境影響評估；一、二期環差案部分，則建議補充修正後再審。

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南科管理局在看到結論一時間難以接受，直言「很遺憾」；至於是否會影響廠商進駐規劃，則說需要再討論。

本案並非環委建議進二階環評的首例。因應台商回流，台南市新市產業園區原本為規避開發面積達100公頃以上時必須進入二階環評的規定，技巧性縮減至98.5公頃；但環委認為開發地處台糖優質農地，對於環境有重大影響的疑慮，去年建議進二階環評；後續經濟部則重擬計畫，再縮減開發範圍至69公頃，目前回到小組再審。（編輯：陳政偉）1110118