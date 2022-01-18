輕料理需求掀生鮮市場戰 統一超商宣布跨足超市

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（中央社記者曾智怡台北18日電）瞄準輕自煮料理需求，統一超商今天宣布，將架構全新便利快超市商業模式「OPEN NOW」，透過門市串接外送服務，並貫徹3策略，提供消費者輕料理需求，搶攻生鮮雜貨商機。

統一超商今天發布新聞稿宣布，7-ELEVEN將架構全新便利快超市商業模式，領先同業獨創「OPEN NOW」，將門市串接外送服務，拓展生鮮雜貨商機，並以24小時外送服務、門市倉庫即衛星倉儲、冷凍與生鮮蔬果倍增為3大策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調等輕料理需求。

統一超商指出，現代小家庭、個人偏好購買小份量冷凍魚肉生鮮，以簡單料理的方式在家輕自煮，因此聚焦開發小規格冷凍生鮮產品，2020年擴大「嚴選鮮物素材」專區並與「安永鮮物」合作，增加冷凍櫃與海島櫃販售各式冷凍生鮮，並與「台塑蔬菜」結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達900家以上。

另外，去年起統一超商也透過i預購銷售有機蔬果箱、生鮮懶人包、生鮮鍋物組、氣炸鍋美食等簡易調理生鮮食品，架構全新的生鮮銷售模式。

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統一超商表示，7-ELEVEN便利快超市「OPEN NOW」首家概念店位於台北市最大行政區士林、鄰近社子島的集鑫門市，為擴大設置冷凍與生鮮結構專區，採「前店後倉」設計實體店鋪，從賣場陳列、倉儲空間到冷凍冷藏設備都較一般門市擴增4倍，商品選擇超過3000款。

同時也提供5公里內24小時雙外送平台服務、即興入店就近買等兩種消費情境，滿足隨時隨地採買冷凍生鮮、蔬菜水果、日用品的生活需求，未來將持續依商圈需求優化、擴散服務到其他門市，搶攻線上線下生鮮雜貨超市商機。（編輯：林淑媛）1110118