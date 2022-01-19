補助石鵝湖計畫遭疑違建 客委會：若違規依法辦理

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（中央社記者張雄風台北19日電）客委會今天表示，彰化巫厝石鵝湖「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」疑似違建一事，彰化縣政府今天已到場現勘，若違反相關規定，會要求鎮公所自行拆除，逾期不拆將列管、並依法開罰。

媒體報導，客家委員會補助經費給溪湖鎮公所辦理「溪湖巫厝尋客蹤亮點計畫」，卻是在石鵝湖旁農地搭建4只豪華貨櫃屋，有地方居民認為，該處是農地卻拿來蓋房子，已非法使用地目根本違建。

客委會今天晚間發布新聞稿表示，媒體報導溪湖鎮公所疑用公帑蓋違建，客委會至表重視；彰化縣政府今天現勘工地現場，如有違反相關規定，縣府將行文溪湖鎮公所，並要求自行拆除，逾期不拆將列管排拆，並依法開罰。

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客委會說明，巫厝石鵝湖作為溪湖客家聚落中的重要空間，地方提出客庄生活環境空間改善方案，盼藉由運用既有社區特色與客庄元素融入設計重現歷史空間並延續客家脈絡，客家委員會於109年補助1000萬元予彰化縣政府營造客庄生活場域提升優良休憩品質。

客委會指出，補助地方相關建設經費，並未核定補助違法項目，後續將請彰化縣政府應督飭轄管溪湖鎮公所本權責檢討，並請縣府與公所儘速依法處理，必要時將重新檢討補助案。（編輯：陳政偉）1110119