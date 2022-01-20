高麗菜種過量 傳統市場1顆剩30元

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台北果菜批發市場20日高麗菜交易均價每公斤新台幣8.6元，傳統市場零售價每台斤再跌至12元，1顆僅約30元。中央社記者楊淑閔攝 111年1月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）歷經8旬（每旬10天）栽種量亮紅燈（警戒值）、1旬紫爆（超種）的高麗菜，今天在台北果菜批發市場交易均價每公斤8.6元，傳統市場零售價每台斤再跌至12元，1顆僅約30元。

台北果菜批發市場今天高麗菜交易均價每公斤新台幣8.6元，對比元旦的13.2元，便宜4.6元、跌幅34.8%。

記者走訪傳統市場，每台斤也比1月以來的15到17元更低，剩12元，換算1顆2.5台斤左右，連50元銅板價都不到，只要30元。

農委會農糧署公布的高麗菜育苗場從110年8月起統計的售出數量顯示，110年8月下旬到11月上旬，累計8旬數量達警戒值、亮紅燈，接著11月中旬又超種、亮紫燈。

農糧署科長傅立忠接受中央社記者電話訪問時說，高麗菜栽種約70、80天後採收，農民認為春節前需求量較大，總在上述幾旬期間種較多，11月中旬起栽種量就回歸正常了。

他並說，高麗菜今年在台北果菜批發市場的監控價為每公斤5.6元，預計這波產量較大的上市期到1月底止，不至於會碰觸到監控價或以下。

他說，今天價格又再下跌，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情案例增多，有些公司行號尾牙取消，使得商用量減少有關，春節前過年採購潮會出現，屆時價格會再拉升。（編輯：管中維）1110120