疫情變化 飯店外帶年菜業績提升3成

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（中央社記者余曉涵台北20日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，讓外帶年菜比率攀升，根據飯店業者統計，一週內，外帶年菜的詢問度和預訂數量明顯增加，業績大約提升3成左右。

疫情變化，不少民眾決定農曆春節年假留在家裡圍爐，飯店業者外帶年菜業績有所提升。

台北士林萬麗酒店表示，隨著近期疫情變化，一週內，客人對於外帶年菜的詢問度和預訂數量明顯增加，業績大約提升3成左右。

台北士林萬麗酒店宴會主廚林光俊表示，考量宴會廳除夕圍爐熱銷，為了提供更多賓客享用五星美饌的機會，設計整套「福虎生風」常溫年菜，即便是外帶，擺盤妝點和料理風味也絲毫不遜色，比照宴會廳桌菜秉持「中西融合」的概念，在傳統中菜注入西餐新潮元素，讓民眾在家團圓也能透過舌尖感受獨特、地道、趣意的星級饗宴。

台北喜來登大飯店表示，疫情不穩，在家圍爐需求增加，許多消費者轉向冷凍年菜囤貨或外帶熱年菜，旗下桃山日式餐廳首次推出的日本新年三重箱「桃山寅年御節年菜」開出漂亮紅盤，已全數售罄。

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台北喜來登大飯店今年多款常溫與冷凍米其林年菜，包含招牌古早味台菜添入花膠、豪華升級的請客樓「花膠白鯧米粉湯」、辰園粵式海味「龍皇海鮮鍋」、「鴻運廣式燒味拼」等料理。

另外，飯店業者觀察到近年來年菜種類也有所變化，台北晶華酒店表示，西式年菜銷售量逐年上升，因此今年也推出西式及日式年菜套餐品項，要讓吃膩傳統中式年菜、或是想在中式年菜中穿插異國口味以及在台灣過年的外國民眾有不一樣的選擇。（編輯：管中維）1110120