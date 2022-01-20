台南婦車禍臉上留大疤 醫擬計畫照護免於毀容

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台南一名婦人因騎車自摔右臉嚴重變形，手術後留下明顯疤痕，奇美醫學中心傷口照護中心暨整形外科主治醫師許翰平（圖）擬定計畫協助復原。（院方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南一名婦人去年中騎車不慎自摔，右臉嚴重變形，手術後留下大面積明顯疤痕，傷癒再經4個月傷口照護才免於毀容，醫師指出，疤痕治療方法多元，須依體質擬定不同計畫。

奇美醫學中心傷口照護中心暨整形外科主治醫師許翰平今天透過新聞稿指出，這名70歲患者因車禍造成右側臉部嚴重變形，顴骨、眼眶骨及上頷骨粉碎性骨折，骨折創傷可透過精巧復位及固定手術，恢復臉部輪廓及咬合功能，但因合併嚴重軟組織切割傷，修復縫合後仍在臉上留下大面積「7」字形疤痕。

許翰平指出，患者雖已有些年紀，但因外觀受損仍受很大心理衝擊，且病患自述過去傷疤很容易形成蟹足腫疤痕，擔心就此被毀容，開始有自卑情緒，畏懼面對他人，在與病患溝通後，擬定疤痕治療與照護方針。

他說，在病患傷口癒合完的2週後開始進行疤痕處理與治療，除了每個月施打1次除疤針，並配合矽膠產品及雷射治療，4個月後，疤痕大幅度改善，病患臉上重現以往燦爛笑容。

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許翰平表示，疤痕組織是人身體傷口癒合過程必然留下的痕跡，傷口癒合時減少發炎反應及組織拉扯的張力，是改善明顯疤痕的關鍵，一般來說，若傷口能在14天左右長好，留下明顯疤痕的機會就能降低，但若傷口不慎感染，或變成慢性傷口，超過1個月還沒長好，就很容易留下難以遮掩的疤痕。

他說，疤痕改善與治療方式相當多元，適合的治療視個人體質而不盡相同，需要由專業醫師判斷，協助擬定最佳選擇。（編輯：陳仁華）1110120