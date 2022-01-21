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連日大雨 舊蘇花公路蘇澳段邊坡坍滑暫不影響通行

2022/1/21 18:33（1/21 18:46 更新）
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台9丁舊蘇花公路3公里處21日發生下邊坡坍滑，大量土石堆積在下方蘇南公路旁，影響車輛通行。蘇澳鎮公所表示，蘇南公路傍晚已完成土石泥流清運，預定晚間恢復通行。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月21日
台9丁舊蘇花公路3公里處21日發生下邊坡坍滑，大量土石堆積在下方蘇南公路旁，影響車輛通行。蘇澳鎮公所表示，蘇南公路傍晚已完成土石泥流清運，預定晚間恢復通行。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月21日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）公路總局第四區養護工程處表示，因連日大雨，台9丁舊蘇花公路3公里處蘇澳段，今天發生下邊坡土石坍滑，已派員加強邊坡保固，暫不影響道路通行。

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲接受聯訪時說，近中午獲報，舊蘇花公路3公里處下邊坡處，也就是蘇南公路獅子公園附近路段的上邊坡處，發生坍陷，大量土石流影響蘇南公路通行。

他表示，事發後，因擔心大貨車行經舊蘇花公路3公里處時，恐壓毀路基，危及下方的蘇南公路，蘇南公路兩邊已由警方拉起封鎖線。

公路總局第四區養護工程處表示，近日受東北季風影響，蘇澳地區持續下大雨，造成台9丁舊蘇花公路3公里處下邊坡土石坍滑，工程處已先在路邊打設鋼軌樁，並以帆布覆蓋裸坡，避免遭雨水沖刷，維護路基安全。

蘇澳鎮公所表示，蘇南公路已完成土石泥流清運，預定晚間恢復通行。（編輯：張銘坤）1110121

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