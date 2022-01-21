中國禁鳳梨釋迦進口 全聯助農民挑戰內銷量翻20倍

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110年9月起中國暫停台灣釋迦輸入，超市龍頭全聯積極推廣鳳梨釋迦內銷市場，全聯總經理蔡篤昌（左）21日表示，至今銷售金額與噸數已成長逾10倍、達300多噸，將持續挑戰20倍以上。圖右為台東縣長饒慶鈴。中央社記者曾智怡攝 111年1月21日

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（中央社記者曾智怡台北21日電）去年9月中國暫停台灣釋迦輸入，農民面臨外銷困境，超市龍頭全聯積極推廣鳳梨釋迦內銷市場。全聯總經理蔡篤昌今天表示，至今銷售金額與噸數已成長逾10倍、達300多噸，將持續挑戰20倍以上，且有信心達標。

目前正值鳳梨釋迦產季，全聯表示，台東的鳳梨釋迦品質尤佳，全聯推出的釋迦皆以友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東得天獨厚的縱谷氣候環境，造就無可取代的口感甜度。

蔡篤昌表示，全聯邁向公益2.0的做法，就是支援本土水果不遺餘力，過去曾搶救鳳梨、香蕉、芭樂、子彈蓮霧等水果，這次積極推廣鳳梨釋迦，不僅銷量大幅成長，更可穩定產地價格，讓農民收益無虞。

蔡篤昌指出，以往僅30噸鳳梨釋迦是內銷，董事長林敏雄去年喊出10倍認購量，截至目前已銷售300多噸，現在持續挑戰20倍，有信心達到目標；全聯同時透過電商平台「PXGo!全聯線上購」預購禮盒，推出以來已賣出超過百盒，顯示鳳梨釋迦極具成長動能。

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台東縣政府農業處受訪時表示，台東釋迦產地面積約5000公頃，鳳梨釋迦則是2700至2800公頃；以往台東每年生產約2萬2000公噸鳳梨釋迦，次級品淘汰掉後，主要以出口為導向，例如110年出口1萬5000公噸，其中95%均銷往中國。

農業處指出，以往過年前產地價約每台斤80至100元，現在則落在30至40元左右；至於國內零售價，過去因外銷搶光，一箱10台斤約1000元左右，現在約600至700元。（編輯：林淑媛）1110121