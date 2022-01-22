桃市府公布9處疫調足跡 曾赴教會、菜市場和賣場

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市政府今天公布最新疫調足跡，包括昨天確診的亞旭電腦廠移工個案，曾去過南崁菜市場、南崁多加教會、第一銀行大園分行、台茂購物中心、家樂福便利購南竹店等9處。

桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦廠有2名移工1月9日去西堤用餐未被匡列，昨天才採檢確診、且傳染給4名同事；經昨晚全廠採檢，又新增63人確診，另有1名離職員工因搭機返國需求自費採檢確診，總計70人確診。

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桃園市政府今天下午公布大園區感染源不明個案（案18183）、昨天確診的亞旭電腦廠移工（案18221）、金嗓歌友會相關個案（案18139）的疫調足跡。

包括在1月5日至19日去過大溪舞世界、孫東寶牛排蘆竹忠孝店、寶雅蘆竹南竹店、南崁菜市場、南崁多加教會、第一銀行大園分行、台茂購物中心、家樂福便利購南竹店等9處；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：李亨山）1110122