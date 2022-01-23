大學生帶寵物雞搭火車被阻 雞留站內台鐵人員代為照顧

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一名大學生因不了解台鐵運送寵物規定，只能將寵物雞留在站內讓站務人員代為照顧。（圖取自路上觀察學院臉書社團facebook.com）

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（中央社記者余曉涵台北23日電）一名大學生因不了解台鐵運送寵物規定，只能將寵物雞留在站內讓站務人員代為照顧。其實根據台鐵局規定，攜帶寵物只要能裝進指定尺寸寵物箱中即可，但鳥類（除小型寵物鳥）不在允許範圍內。

一名東華大學生原本要攜帶2隻寵物雞返鄉，但因台鐵運送規定載明不載送小型寵物鳥類以外的鳥類、蛇類猛獸以及有危害旅客或影響公共衛生的物種，因此讓學生只能將寵物雞留在站內，由站務人員代為照顧。

台鐵局表示，根據志學站站長表示，這件事發生於1月21日，因雞不符合台鐵寵物攜帶乘車規定，且雞主人表示3天內會回來，所以基於避免影響旅客行程，考量氣候寒冷與原本雞籠太小，才特別做了新的雞籠，目前雞主人已領走寵物雞。

旅客攜帶寵物搭乘台鐵要注意很多細節，根據台鐵局規定，攜帶貓、狗、兔、魚蝦、小型寵物鳥類等寵物應裝入長55公分、寬45公分、高38公分以下的寵物箱、袋內，且包裝完固、無糞便漏出之虞，放置於座位下即可攜帶乘車，而寵物推車經收納摺疊符合尺寸者，也可攜帶乘車。

台鐵局規定也載明，可攜帶寵物不包括鳥類（小型寵物鳥類除外）、蛇類猛獸以及有危害旅客或影響公共衛生物種等。

而政府部門值勤犬及訓練犬、導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬或是導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬專業訓練人員於執行訓練時帶同幼犬，及其他依法令規定可攜帶。（編輯：張雅淨）1110123