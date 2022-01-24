228連假車票 台鐵28日零時起開賣

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（中央社記者余曉涵台北24日電）因應228連續假期需求，台鐵局今天表示，全線加開各級列車總計104班次，車票從1月28日凌晨0時起，開放網路及電話語音訂票。

228連續假期疏運旅客需要，台鐵局規劃自2月25日起至3月1日止計5天，全線加開各級列車總計104班次，其中包含東部地區實名制列車及2月26日至28日樹林－花蓮復興號6班，並提供北宜新台幣100元、北花200元優惠票價。

台鐵局表示，228連續假期車票從1月28日凌晨0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。

另外，台鐵局指出，東線實名制列車班次，於1月29日凌晨0時起開放110年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親一親等國民訂票。

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為配合中央流行疫情指揮中心及交通部指示，台鐵局提醒旅客進入車站及乘車時應全程佩戴口罩，並配合量測體溫及落實實名制登記，另因應疫情升溫，自1月23日起乘客在列車上一律禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

車站範圍內（含付費區域與非付費區域），如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下（如鄰近無旅客或旅客有佩戴口罩），得於飲食期間暫時取下口罩，但飲食期間避免交談，飲食完畢後仍須佩戴口罩。（編輯：陳仁華）1110124