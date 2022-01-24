力甩疫情干擾 台北君悅：全年住房拚重回6成

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（中央社記者江明晏、余曉涵台北24日電）COVID-19疫情又起，台北君悅飯店目前未見明顯春節退房潮，總經理陳隆慶今天說，盼這波疫情後，5、6月邊境能重新開放，Computex等國際會展能得以回歸，挹注2022年達到6成住房率。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續干擾觀光產業，陳隆慶今天接受媒體訪問時表示，受到疫情影響，2021全年台北君悅全館住房率僅剩25%，和餐飲宴會營收占比來到3比7的比例，平均房價落在新台幣4800元左右。

他表示，在國境尚未開放情況下，擁有全台最大客房量體的台北君悅前兩季目標首重國旅及大型企業獎勵旅遊團，並針對家庭、商務人士與寵物房型等客層精準分眾，因應快速變化市場需求推廣優惠方案，如軍警醫護、服務同業住宿優惠等，拚2022年達到6成住房率，住房與餐飲營收比例可以重回4比6。

不過，近期本土疫情又起，他觀察，台北君悅目前農曆春節的訂席和住房取消狀況不算嚴重，原本初二（2月2日）住房8成，目前約剩6成9，預估這波疫情過去後，期待5、6月時，邊境能重新開放。

陳隆慶指出，台北君悅酒店過去以國際商務客群為主，盼下半年度全球疫情回穩，5月即將登場的台北國際觀光博覽會、大型國際電腦展會Computex能得以率先回歸，有效帶動酒店宴會及住房營收。

針對飯店宴會市場，台北君悅館近期將成立「核心宴會小組」，將餐飲團隊人力進行分劃，欲推出高機動性的五星私廚服務，拉抬宴會業績，並將觸角延伸至銀行、藥廠、科技廠等高端產業；婚宴主力則填滿次吉日與農曆7、8月活動場次，規劃從求婚、證婚至蜜月、結婚週年全包式客製化行程。

另外，君悅酒店針對國內旅遊市場開拓新的合作方案，像是今年再度登台的「世界上最小廚師」Le Petit Chef將在3月與台北君悅聯手合作；旗下的茶苑將重新包裝；凱菲屋及彩日本料理將以故事行銷強化民眾忠誠率與互動率；與英國卡通「笑笑羊」合作推出主題住房等。

節慶贈禮市場也是台北君悅酒店未來局方向，台北君悅酒店表示，以今年業績來說，比預期的還要好20%，未來將持續推出異業合作方案，希望藉由各種模式，為餐飲挹注3成以上銷售業績。

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近期不少台北老飯店提出「危老建築重建」計畫，陳隆慶表示，未來在2025年、2026年後，飯店市場會朝向兩個層次發展，一個是極頂級的價格帶，另一個則是中階、相對親民的中等價位，屆時市場上既存的老飯店確實會有一些影響，但疫情陰影應已遠離，邊境開放後的客源會很穩定，近兩年市場上又沒有出現量體很大的飯店，預期供給與需求將會平衡，不至於會有供給過剩的狀況，應會雨露均霑。

陳隆慶表示，面對連兩年疫情對旅遊業的考驗，酒店員工不斷調整腳步，力求全面性業務整合，隨著國際品牌飯店逐年加入，「了解競爭者」、「機動式調整目標導向」、「鞏固餐飲優勢、開拓外賣商機」更將是台北君悅未來站穩市場的首要任務。（編輯：管中維）1110124