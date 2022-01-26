礁溪長榮酒店群聚案 地方加強清消盼挽回觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案延燒，礁溪鄉公所與觀光業者26日共同聲明，即日起加強鄉內各公共區域、餐廳、伴手禮店與飯店區域清消，希望提升消費者對當地觀光的信心。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年1月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發群聚，不少遊客取消當地其他飯店訂房。為挽回觀光，礁溪鄉公所與觀光業者今天聲明，即日起共同加強清潔消毒，希望提升消費者對當地觀光的信心。

宜蘭縣衛生局表示，礁溪長榮鳳凰酒店23日起爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚後，直到今天為止仍維持5例，案例數與昨天相同，這家飯店的顧客與其他員工PCR檢測結果皆為陰性。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新接受聯訪時說，原本過年期間縣內許多飯店幾乎滿房，最近因疫情約有4成遊客取消訂房，造成很大影響，他與礁溪鄉長張永德、宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴、宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長林友信等共同聲明，即日起啟動礁溪鄉環境加強清消，嚴守中央流行疫情指揮中心相關防疫措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

礁溪鄉公所表示，去年疫情趨緩時，礁溪各景區及伴手禮店人潮絡繹不絕；如今疫情不穩定，即日起加強鄉內各公共區域、餐廳、伴手禮店與飯店區域清消，希望讓返鄉遊子安心回家，讓外地觀光客放心到礁溪鄉旅遊。

礁溪長榮鳳凰酒店發布新聞稿表示，爆發群聚案後，飯店立即封館加強清消，原本27日起復業，但為提供給消費者更安心的消費環境，28日將第4度清消；29日起除部分餐廳暫停營業，其他住宿餐飲服務恢復營業。（編輯：李錫璋）1110126