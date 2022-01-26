鹽水蜂炮縮小規模 取消遶境改定點施放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）因應本土疫情變化，內政部宣布宗教團體暫停辦理遶境、遊行等集會活動，原定於2月14、15日進行的台南鹽水蜂炮活動，將縮小為僅在元宵夜辦理，並取消遶境改以定點施放。

台南市鹽水區公所今天召集鹽水武廟在內的24家宮廟開會研商，會中決議將原定2天的蜂炮活動改在元宵夜進行，取消神轎遶境時蜂炮沿途施放的形式，改為在各宮廟自行規劃的地點施放蜂炮，行之有年的鹽水國中集中施放區主題炮城施放預定如期辦理。

台南市政府民政局宗教禮俗科長何榮長會後告訴中央社記者，雖然離鹽水蜂炮預定舉辦的日期還有一段時間，但萬一COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情升溫被迫停辦，那製作好的蜂炮城就難以處理，因此希望預先規劃縮小規模。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鹽水武廟管理人林義仁表示，武廟將遵照中央宣布的「不遶境」原則，原訂於2月14、15日的神轎平安遶境行程全部取消，只在2月15日的元宵夜舉辦蜂炮施放活動，目前規劃14家宮廟為施放地點，由各宮廟自己的神轎，搭配武廟神轎以「收蜂炮」方式進行。

林義仁表示，原定元宵夜在鹽水國中集中施放區施放的主題炮城「月港虎躍迎新春」預定如期施放，如果有特殊情況變化，將再做適當調整。（編輯：謝雅竹）1110126