高屏位處下風區PM2.5濃度高 9測站達紅色警示
2022/1/27 10:57
（中央社記者張雄風台北27日電）環保署今天表示，東北季風減弱，高屏地區位於下風處，包含仁武、琉球等9測站空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天東北季風減弱，中部以北擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南以南空氣品質位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
宜蘭、花東今天空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部及金門、澎湖、馬祖為「普通」等級；雲嘉南為「橘色提醒」等級，高屏為「紅色警示」等級。
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環保署提醒仁武、大寮、小港、前金、前鎮、林園、復興、鳳山、屏東（琉球）地區為紅色警示，主要污染物為PM2.5，應減少在戶外活動；南部地區達橘色提醒等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
環保署表示，28日鋒面接近及南方雲系北移，全台降雨機會增加，空氣品質將逐漸好轉；29日至2月1日鋒面通過後東北季風再增強持續影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積。（編輯：陳仁華）1110127
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