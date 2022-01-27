春節賞九份二山隱藏版櫻花大道 順便買鹿茸、咖啡

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南投縣國姓鄉九份二山櫻花陸續綻放，預估農曆春節是最佳賞花期，為迎接粉色花海及推廣特色產業，2月1日至2月5日舉辦市集行銷咖啡、鹿茸等在地農產。水土保持局南投分局長陳榮俊（左）27日推薦遊客來玩。（水保局南投分局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年1月27日

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）國姓鄉九份二山櫻花預估春節是最佳賞花期，隱藏版櫻花大道讓遊客不用出國就能拍「網美照」，為迎接粉色花海及推廣特色產業，2月1日至2月5日舉辦市集行銷咖啡、鹿茸等在地農產。

南投縣國姓鄉九份二山櫻花陸續綻放，預估農曆春節是最佳賞花期，行政院農業委員會水土保持局南投分局今天在九份二山震爆點舉行宣傳記者會，同時介紹國姓鄉公所、南投縣友善產業發展協會2月1日至2月5日在九份二山傾斜屋辦理賞櫻市集，行銷鹿茸等在地農產。

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水保局南投分局長陳榮俊致詞說，九份二山是知名地震紀念園區，不但有特殊的傾斜屋、震爆點、堰塞湖等，也是著名地震防災教育場所，九份二山也有水鹿養殖產業，水鹿數量甚至比居民更多；關於櫻花花期，預估花苞比去年更多，推薦櫻花海、賞櫻步道是不可錯過的走春景點。

友善產業發展協會理事長張豐巖表示，「綠野市集」每週三在台中市黎明新村展售，為擴大服務遊客，春節在九份二山傾斜屋前舉辦賞櫻市集，希望透過市集將好產品帶給遊客，歡迎來國姓鄉賞櫻，享受山林之美並品嚐具產銷履歷的精品咖啡。（編輯：陳仁華）1110127