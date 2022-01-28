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集中檢疫所停止境外生入住 274人受影響

2022/1/28 12:05
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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部昨天晚間緊急通知各大專，集中檢疫所2月15日到28日期間，停止境外學生及教研人員入住，須改到防疫旅館，目前統計共274人受影響。

台灣COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部昨天晚間緊急傳訊各大專指出，接獲衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）通知，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住集中檢疫所的申請，已申請的也須採緊急異動方式，全數改為入住防疫旅館，否則將撤銷原核發的入境許可。

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教育部今天中午告知中央社記者，統計2月15日至28日期間，各校已申請境外學生及教研人員入住集中檢疫所，合計為274人。

境外生須居家檢疫14天，之後再經過7天自主健康管理才能進校園，教育部去年8月起考量學生經濟負擔，協調中央流行疫情指揮中心調度1500床集中檢疫所床位供境外生優先入住。學生也可以選擇住在防疫旅館，學校如果要安排在宿舍檢疫，須通過衛政機關檢核，且須是校外宿舍。（編輯：管中維）1110128

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