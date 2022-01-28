台灣科展參賽數增 中山女、建中生分享最大獎

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2022台灣國際科展28日線上頒獎，中山女高學生洪苡珊以「高鹽飲食對果蠅學習與記憶能力的影響及其細胞與分子機制」，榮獲青少年科學獎肯定。（科教館提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月28日

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（中央社記者陳至中台北28日電）2022台灣國際科展在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰影下，參賽數量不減反增，今天舉辦線上頒獎典禮，最大獎「青少年科學獎」由中山女高和建國高中兩團隊分別拿下。

國立台灣科學教育館今天發出新聞稿指出，今年有23國、316名學生、177件作品參賽，較去年不減反增。最後有國內83件、國外23件作品獲獎，並選出17件作品、28人代表台灣參與國際重大科學競賽。

中山女高學生洪苡珊以「高鹽飲食對果蠅學習與記憶能力的影響及其細胞與分子機制」獲得青少年科學獎，她以果蠅為研究對象，發現高鹽飲食會造成果蠅短期學習與記憶力障礙，且會降低母果蠅的攀爬能力，並使螢光轉基因果蠅的神經突觸有較少的螢光表現。

科教館轉述評審團的說法，認為洪苡珊的實驗設計相當嚴謹，實驗結果清楚佐證果蠅的短期記憶會受餵食高鹽食物影響，並深入探究其神經機制，是原創性極佳的研究課題。

另一組青少年科學獎由建國高中學生賴柏丰、魏路德獲得，作品是「以隨機噪音生成技術為基礎的驗證碼對抗式攻擊防禦機制」。他們成功利用深度學習的原理與限制，使用雜訊加入圖片處理，生成機器難以辨識、但人類可清楚辨識的驗證碼，藉此阻擋有心人士用「網路爬蟲」搶票、搶預約。

評審團認為，上述作品立意創新，應用層面廣，分析內容豐富且周詳。兩名學生在複審中論述與表達清楚，針對評審們提出的疑問，都可有效地回答。

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評審團總召集人李文獻表示，今年台灣科展作品以電腦與資訊及工程科增加最多，且主題較為多元，多為生活取材。工程科作品研究題目多元且具有新穎性，並兼具科學及工程的技術價值與應用潛力，具體顯現國內相關領域探究實作與創新自造教學的成效。

李文獻表示，整體而言，今年作品題材選擇更貼切，學生表達能力也比往年提升，有許多獨到的創見，邏輯推理能力佳，有提升台灣未來科技及應用的可能。希望之後代表台灣參加國際科學展覽，也能屢創佳績。（編輯：張雅淨）1110128