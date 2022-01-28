碩博班招生季逢疫情 教育部建議調整筆試、面試

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（中央社記者陳至中台北28日電）COVID-19疫情持續，面臨碩博士班招生季，教育部建議各校調整面試、筆試、實作等評量方式，降低考生非必要移動、群聚染疫風險。如果考試時學生確診，可採外加名額補救。

教育部今天發函給各大專校院指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，並建議各學制、班別招生考試，如果採實體面試、筆試或實作，建議調整評量方式、變更評量項目或延期辦理。

教育部表示，學校如評估後仍維持實體筆試，須依照指引，以最高規格防疫進行試務規劃。

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招生考試期間，學生如果因為確診、居家隔離等狀況，無法出席筆試、面試，學校可視當下疫情及選才需求，彈性調整替代作法，並可以外加名額辦理，兼顧所有應考生的權益。

桃園地區近日本土病例增多，中原大學已宣布碩士班考試筆試取消，改採書面審查加上視訊面試。同樣位於中壢區的元智大學，則因口試安排在3月份，目前沒有調整；中央大學碩士班筆試照常在2月初辦理，採試場人數降載等高規格防疫措施。（編輯：張雅淨）1110128