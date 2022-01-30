春節假期 內政部提醒人離火熄平安迎新年

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）春節期間，是返鄉探親、團聚的快樂時光，內政部今天提醒，在闔家團聚之際，準備團圓飯要注意「人離火熄」、用電切記「5不1沒有」，保持好習慣，平安迎新年。

內政部今天發布新聞稿表示，統計去年春節期間共發生136件住宅火災，造成2人死亡及2人受傷。分析火災起火原因，第1名為爐火烹調，占42.6%，其次為電氣因素，占25.7%，第3名遺留火種（如菸蒂），占21.3%。

內政部特別提醒，在圍爐準備年菜，大量使用火、電烹調食物，要留意抽油煙機積垢及油鍋起火等意外，務必做到「人離火熄」，建議可選用具有熄火安全裝置或是具有溫度感知功能的爐具，避免佳餚經長時間烹煮而焦化起火或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩，引發危害。若遇油鍋起火，謹記3步驟，包括保持冷靜、蓋上鍋蓋、關閉爐火，靜置2分鐘以上。

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內政部表示，春節也是用電量大增的時候，用電切記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物，及沒有安全標章的電器不要使用，平時應定期檢查臥室及客廳等用電量較多處所的安全，以避免電器、電線或電源插座等因素造成火災。

內政部指出，住家裝設「住宅用火災警報器」，可以在火災發生初期偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響，及早發現火災、及時滅火或逃生，呼籲住家還未安裝住宅用火災警報器的民眾，趕緊安裝守護居家安全。（編輯：蘇志宗）1110130