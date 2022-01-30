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春節期間 汽柴油價格不調漲

2022/1/30 12:19（1/30 12:49 更新）
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春節期間汽柴油價格不調漲。（中央社檔案照片）
春節期間汽柴油價格不調漲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳佳蓉台北30日電）春節期間油價以「上漲不調、下跌調」原則辦理，台灣中油今天表示，31日凌晨零時起汽、柴油均不調整，95無鉛汽油維持每公升新台幣31.3元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

台灣中油表示，受俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、美國擬部署8500名美軍進駐東歐協防北約等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.97美元，新台幣兌美元匯率貶值0.114元，國內油價依公式計算漲幅為1.23%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及2.3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）並啟動油價平穩措施，汽、柴油每公升各自行吸收0.5元及1.9元。

另為配合政府春節期間物價穩定政策及減輕民眾負擔，國內汽、柴油依「上漲不調、下跌調」的原則辦理，汽、柴油各再加碼吸收0.2元及0.4元，合計汽、柴油各共吸收0.7元及2.3元。因此，31日起汽、柴油價格不調漲。

台灣中油指出，累計民國110年至12月底止，共自行吸收油價79.2億元。（編輯：蘇志宗）1110130

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