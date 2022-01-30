桃園推高中職以下教職員等專案 2/8打第3劑疫苗

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）為2月11日的開學做好準備，桃園市政府將於2月8日安排公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課照中心、社大及樂齡中心教職員工，進行COVID-19第3劑疫苗的專案接種。

桃園市教育局下午發布新聞稿表示，目前桃園市公私立各級學校、幼兒園、補習班、課照中心、社區大學及樂齡中心教職人員第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率達64.57%。有鑑於全國學校將於2月11日開學，將協助學校教職員工完成第3劑疫苗接種。

教育局指出，市府規劃2月8日上午8時至中午12時30分，在大有國中、壽山高中、龍安國小、觀音高中、新勢國小、新明國小、平鎮高中及大溪國中等8校，辦理「公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課照中心、社大及樂齡中心教職員工COVID-19第三劑疫苗接種專案」。

教育局表示，市府預計協助1萬6418名教職員工完成第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，提高學校教職員工疫苗接種覆蓋率，確保師生安全。

另外，衛生局為協助民眾及教職員工順利完成第3劑疫苗接種，2月4日（大年初四）、5日（大年初五）上午8時至中午12時將在北區巨蛋體育館及南區榮民服務處，提供民眾及教職員工免預約接種BNT及高端疫苗。

衛生局表示，歡迎尚未接種第3劑疫苗且符合資格者，攜帶健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡，自行前往完成接種。（編輯：戴光育）1110130