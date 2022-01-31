減少吸入油氣 加油跳停靜置3秒再抽槍付帳

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（中央社記者張雄風台北31日電）年節期間許多民眾會開車返鄉出遊，車主在加油時配合加油跳停就好，以免吸入較多油氣有礙健康，環保署並提醒，加油槍跳起先靜置3秒，別急著抽槍付帳。

環保署說明，當加油槍自動跳停後，若繼續強迫加油，會增加總有機揮發物（TVOC）約3500至5500ppbv的油氣逸散，加完油後如果立即抽槍，因為加油槍管內殘油尚未流進油箱，會比靜置3秒再抽槍增加約26倍的總有機揮發物排放量。

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為確實減少油氣逸散，各加油站業者例行配合縣市環保局進行氣油比檢測，以確保油氣回收設備功能運作正常，歷年加油槍氣油比檢測平均合格率為93.8％（1.49萬槍次/年），油氣管線氣漏檢測平均合格率更高達97.9％（428站/年）。

環保署指出，自民國95年起推動國內加油站全面設置油氣回收設備，經推算歷年來已累積減少18.7萬公噸油氣逸散，同時亦保護2.6萬名加油站員工及2100萬輛機動車輛加油時民眾的健康。1110131（編輯：陳清芳）