助感染者送醫 影像記錄消防救護員出勤辛勞

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萬華曾是疫情重災區，協助感染者送醫台北市消防局救護隊員除要面對未知病毒傳染外，心理也備受考驗。圖為救護員執勤前畫面。（消防局提供）中央社記者劉建邦傳真 111年2月2日

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（中央社記者劉建邦台北2日電）萬華曾是疫情重災區，協助感染者送醫台北市消防局救護隊員除要面對未知病毒傳染外，心理也備受考驗。雙園分隊小隊長王珏瑋以影像記錄救護員出勤過程，盼留下歷史畫面。

台北市萬華曾是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重災區，位處萬華的台北市消防局雙園分隊，被列為協助疫情備援分隊，負責載送萬華區確診案例至醫院等任務。

北市消防局雙園分隊小隊長王珏瑋擔任消防員約23年，對攝影、剪輯感興趣的他，拍過許多消防局宣導影片，疫情期間，規劃紀錄消防救護員執勤辛勞及面對心理壓力因應作為。

王珏瑋說，消防工作是救災救護，疫情期間，風險增加，有前線同仁提及執行救護勤務時，多一道步驟，包含現場清潔及消毒防護衣，除體力負荷外，間接形成心理壓力。

他提到，疫情嚴峻期間，民眾礙於各種因素，不願透露相關接觸史，消防救護員與患者是近距離接觸，雖穿有防護衣等裝備，仍擔心可能染疫。

王珏瑋進一步說，疫情期間得知救護隊員執勤狀況，規劃拍攝記錄協助護送感染者任務，盼民眾了解消防救護員與警護一樣，同樣都是最前線工作人員，也要面對病毒帶來可能風險。

他表示，記錄消防救護員影片名稱為「疫起．守護」，內容分2部分，包含救護員值勤情形及疫情期間與家人相處狀況。

他說，疫情期間，消防救護員跟警護一樣，都要面對病毒可能風險，不過救護員要直接處理患者到院前任務，站在更前線，壓力相對增加。

王珏瑋回憶當時面對SARS（嚴重急性呼吸道症候群）狀況，跟COVID-19類似，執行任務時，消防救護員會出現不確定及恐慌心理壓力。

他說，像消防救護員執行護送確診者任務時，為保持通風，救護車要開窗，因全身著防護衣，執行協助送醫任務後，全身早濕透。疫情期間，救護員跟警護一樣，擔心值勤後返家，可能把病毒傳染給家人。

王珏瑋表示，所以消防救護員大多選擇暫時住消防分隊宿舍等方式，有同事小孩透過視訊問及「爸爸為何那麼久不能返家」，聽聞後令人動容。

他說，拍攝影片取材北市消防救護隊員在COVID-19疫情期間執行勤務狀況，盼實際反映隊員平時辛勞，可記錄歷史畫面。（編輯：方沛清）1110202

萬華曾是疫情重災區，協助感染者送醫台北市消防局救護隊員除要面對未知病毒傳染外，心理也備受考驗。雙園分隊小隊長王珏瑋以影像記錄救護員執勤過程，盼留下歷史畫面。中央社記者劉建邦攝 111年2月2日