青少年寒假易誤觸毒品 教育部推虛擬網紅教識毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）寒假是青少年接觸毒品的高危險期，教育部推出虛擬網紅YouTuber「華特與潔西卡」，以學生族群熟悉的方式，教導毒品危害、如何辨識毒品，防範來路不明咖啡包、糖果等。

教育部今天發布新聞稿指出，由於新興毒品推陳出新，近年防制學生藥物濫用策略，強調「識毒」而不「試毒」，透過提升親、師、生的防毒知能，並同時強化校內外安全，共同維護孩子的身心健康。

為了打入青少年族群，教育部近來選擇YouTube平台，打造「拒毒系虛擬網紅」華特和潔西卡，以新型態毒品為主題，介紹毒品的特性及對身體的危害，毒品如何透過多元化包裝，在網路、通訊軟體利用假帳號發布免費試用訊息，吸引年輕人接觸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「華特＆潔西卡科普教室」影片中特別提到，藥頭常會以最新流行的潮牌或動漫人物設計包裝，裡頭往往混和多種毒品，接觸民眾時常發生中毒死亡的情形，千萬不要一時好奇嘗試，導致一生遺憾。

上述影片有國語、台語、英語3種語言版本，除了教育部YouTube，也透過臉書（Facebook）粉絲團等平台宣傳，教育部還特別設計2款動畫手機桌布及8張貼圖，相關資訊可參考防制學生藥物濫用資源網。（編輯：陳仁華）1110205