二度就業困難重重 女性生涯發展協會幫一把

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台灣家庭若有照護、照顧需求，往往是女性必須放棄職涯來接應，台灣女性生涯發展協會透過課程、生涯諮商帶領女性由內而外重塑，成功幫助約40%學員重返職場。

名主持人高怡平擔任家庭主婦18年後重返主持節目，後來光榮摘下金鐘獎最佳主持人獎，她一席「經營家庭主婦多年，但在生活中努力不見得會被看見、討好不見得喜歡」的感言，讓許多為家庭而放棄職場生活的家庭主婦深感共鳴，也鼓舞了許多欲重返職場的家庭主婦。

事實上，希望返回職場的家庭主婦並不算少數，35歲以後的女性求職人數遠比男性高上許多，主因有許多為家庭放棄職場的家庭主婦希望能重回就業市場。

然而，對許多二度就業婦女來說，找工作並非寄出履歷就萬事俱全，多年未回職場、離開社會的空窗期，都可能讓自身技能與社會脫節，加深女性重回職場難度。

台灣女性生涯發展協會理事長陳若玲表示，女性重返職場，首要面臨的深層原因是對自己沒有自信，不論是想重回原本工作或者是找新工作，都容易因中斷職場多年、產業結構轉型，擔憂自己年紀大、技能不足而卻步。

陳若玲指出，協會協助學員以深度小團體為主，希望用生涯發展系統化的方式、團體輔導、動力來協助女性了解現況、找回自信，重新「定位」自己，「這是最重要的」。

陳若玲說，協會針對女性重返職場不同面向設計課程，首先以生涯諮商方式帶領女性增強自信、帶她們重新檢視自己的生涯重心，並找到生涯復原力、看到自身特點、價值感，也會教導、思考女性擁有資源、如何在家庭及工作中得到平衡等。

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之後，協會則會幫助女性了解職場、教導如何理解企業文化、價值觀，如何依照自身需求選擇職涯、形塑上班形象，最後也會教導女性寫履歷、面試技巧等，透過循序漸進、由內在到外在幫助女性做好求職準備；根據數據，這樣的課程設計，也協助約40%的學員成功重返職場。

為了進一步幫助女性，陳若玲說，台灣女性發展協會也在剝皮寮成立「女力．SC充電站」，是一個女性重塑生涯的共享、共學聚落，盼讓女性可在這裏發掘第二個機會（Second Chance），做好第二個抉擇（Second Choice），發展第二個生涯（Second Career）。（編輯：管中維）1110206