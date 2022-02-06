職涯中斷轉個彎 陳微如執教鞭過嶄新人生

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粉彩老師陳微如原本在石化公司工作，後來為了照顧小孩、長輩離開職場，她善用時間發展多元興趣，轉身投入喜愛的粉彩領域，打開視野，迎向嶄新人生。中央社記者吳欣紜攝 111年2月6日

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）女性中斷職涯若要重回職場往往困難重重，但也有女性善用離開職場的時間發展多元興趣，重回職場後醒悟生活並非只能中規中矩，轉身投入喜愛的領域，度過嶄新人生。

頂著一頭及肩長髮、細細說明粉彩的繪圖技巧，難以想像粉彩老師陳微如不僅是二度就業女性的一員，也是一名研究生。她坦言，離開職場前，覺得生活就必須是中規中矩，但現在反而慶幸「還好當初有離開」。

根據統計，女性離開職場的主要原因為照顧小孩、照顧長輩，陳微如也不例外，她因為小朋友要讀美術班、有接送需求，因此離開任職16年的石化公司。沒想到這一離開，大大翻轉了她未來職涯。

陳微如剛離開職場時，除專心接送小朋友，也在學校擔任志工媽媽，後來因對心理學有興趣而參與芯福里開設的情緒管理培訓課程，間接接觸到許多的志工媽媽。她坦言，這段期間非常開心，原本以為自己會這樣一直過下去，但沒想到小朋友開始抗拒她的陪伴，屢屢與她發生衝突。

陳微如回憶，小朋友在讀小六下學期開始進入叛逆期，開始非常抗拒自己的陪伴，「經常對著我大吼大叫『你為什麼不去上班』」，當時雖然心情很受傷，但在兒子的刺激下，也意識到自己應該要開始認真找工作，但不管怎麼投履歷，她都沒有得到公司的回應。

後來，陳微如無意間發現了台灣女性發展協會開設的婦出江湖課程，便報名參加希望能重新整理自己的身心靈狀況，也在這期間發現自己對美術的興趣，引領她思考是否可以朝這方向前進，同時也去考取粉彩師證照、獲得認證。

不過，從石化業轉行要執起教鞭，並非一張證照就完成。陳微如說，她一開始還不是這麼有把握要走這條路，因此在婦出江湖課程結束後，曾回到職場試過水溫。

陳微如回憶，當時那份工作是行政職，且說好只有兩個月的工作期間，她原本想說能讓自己先適應職場生活，但由於公司後續一直有人力需求，因此在主管的期待下，她一直打破原定的期限留下來。

直到工作邁入第六個月，陳微如突然醒悟，「這樣的工作內容不是我想要的，一直綁在公司可能也做得不是開心」，加上當時有個機會可以讓她開班教學粉彩，於是她後來又回到女性生涯發展協會進行生涯諮詢，便決定放棄穩定的行政職工作，轉身投入粉彩領域。

陳微如說，走過這一遭後，她發現自己其實更喜歡多元化的生活，過去自己的個性總會覺得生活就應該要中規中矩，反而是離職後在學校接觸到許多的全職媽媽，才發現世界有那麼不一樣。

她也笑說，現在個性也變得只要有空檔、有想做的事情，就會去嘗試，像是就讀研究所一直是她的夢想，她也考取了文大社會企業研究所，成為一名研究生。

陳微如說，還好當初有離開職場，才能打開視野，現在生活也比以前更充實、更多元，「有人生重新開始的感覺」。（編輯：管中維）1110206