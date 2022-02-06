為老舊建物做健檢 結構補強助筋骨更強健

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（中央社記者蘇思云台北6日電）老舊建物未必跟得上新的耐震規範，國家地震工程研究中心表示，民眾可以透過網站初步檢測，了解住宅耐震度，若有必要可進行結構補強，就像人維持筋骨強健才能常保健康一樣。

1999年以前興建的建築，多數耐震能力無法達到現行標準。國研院國家地震工程研究中心（國震中心）副主任柴駿甫表示，國震中心長年投入耐震評估與研究補強方法，過去也投入高中職以下校舍耐震度評估，不過，私有建物數量多，國震中心2014年2月架設「街屋耐震資訊網」網頁，概念上就像幫建物做健康檢查與快篩，民眾輸入資料，就能初步掌握住家耐震度。

柴駿甫表示，民眾先選擇建物類型，接著輸入建物所在位置、建造年代、室內外柱與牆壁面積等，最後就可以得知建物的耐震度，該網頁上線至今累計瀏覽量已達30.5萬人次。

國震中心建物組研究員邱聰智告訴中央社記者，以輸入興建年代為例，背後概念是了解建物當時使用的耐震規範，對應到耐震等級；輸入建物所在鄰里，主要是判別建物附近有沒有臨近斷層。

在結構部分，需要民眾量測牆壁厚度，以及判斷牆壁材質是磚牆或是鋼筋混泥土牆。邱聰智表示，網頁上提供詳細說明，幫助民眾測量，一般來說，室外牆壁厚度達20公分以上，室內隔間使用的牆壁則比較薄、約10公分。

邱聰智指出，萬一真的不清楚牆壁材質也沒關係，磚牆支撐力較弱，民眾若不確定材質，可以先選擇磚牆類型，評估上採取較為保守的做法。另外，民眾也可以跟地方政府建築管理工程處申請建物圖說，以利判斷牆壁與室內外柱子資訊。

由於網頁評估系統是採取較為謹慎的做法，邱聰智表示，如果分析結果座落綠色區相對可以放心，若在紅色區可以視需求再找技師評估。整棟建物的樓地板面積愈大、費用相對愈高，私有住宅初步評估約新台幣1.5萬元，詳細評估約15萬元起跳。

內政部營建署在2019年起提供耐震階段性補強補助經費，每件最高補助450萬元，協助民眾改善房屋頭重腳輕的結構問題（俗稱軟腳蝦建築），同時也委託國震中心成立「階段性補強專案辦公室」，提供民眾免費諮詢。

營建署官員受訪時表示，2016年高雄美濃地震，當時維冠金龍大樓就是1樓結構有問題，導致大樓倒塌造成115人死亡，2019年推出耐震補強補助政策，希望提高民眾意願，讓建物更強壯、更安全。目前國震中心在台南與花蓮總計完成4件耐震補強示範案例，除此之外，全台累計有17件已核准的耐震補強補助案。

邱聰智表示，軟腳蝦建築具有1樓特別挑高或特別空的特徵。例如，有些住商混合大樓1樓會作為開放空間，設計成停車場或賣場等，但是2樓以上私人住家多、牆壁隔間多。地震發生時重量會往下壓，如果1樓支撐力較弱，就容易倒塌，像是2018年2月6日的花蓮地震，倒塌建築中多數都有軟弱底層的問題。

不過，如何提高民眾耐震補強意願，其實也需要多溝通才能扭轉觀念。有豐富跟民眾溝通經驗的邱聰智指出，有的管委會主委一開始聽到耐震補強會很抗拒，詢問後才知道，原來是擔心鄰居看到補強工程，以為建物有問題，可能影響房價。

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邱聰智解釋，房屋修繕只是恢復原本的狀態，但是耐震補強是將舊的耐震性能提升達到新的耐震性能標準，概念上比較像電腦軟體升級。同樣是中古屋做比較，其實更具備加分效果。若建物有問題，卻抱持鴕鳥心態不處理，反而容易讓後果更嚴重。

有的民眾因為大樓磁磚大量脫落，也會做外牆翻修（俗稱拉皮），邱聰智說，房子有使用就要持續維護，大樓外表固然重要，但是建物的耐震補強就像是人的筋骨結構，「確保體格強健也很關鍵」。（編輯：林淑媛）1110206