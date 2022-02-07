教部推數位學位證書 20所大專111年正式發放

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（中央社記者許秩維台北7日電）教育部自109學年度啟動大專院校數位證書試辦計畫，去年6月由成功大學率先試發後，共邀集20所大專加入，將於110學年度正式啟動，針對畢業生發放數位學位證書。

教育部今天新聞稿指出，大專院校數位證書試辦計畫由「發證系統」及「驗證系統」兩大系統構成，合作大專院校由成功大學執行團隊協助，建立各校發證流程、串接畢業生資料，以快速發展符合規範的數位學位證書發證系統。

成功大學於去年6月率先試發數位證書給校內近6000名畢業生，邁出證書數位化的第一步；教育部表示，除了成功大學外，去年3月至今年2月28日新增全國19所大專響應，合計20所大專加入，將於110學年度分批針對畢業生正式發放教育部數位學位證書，全力推動數位學位證書發行。

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教育部提到，數位學位證書技術採用SHA-256雜湊函數，建立各大專院校學位證書數位指紋，搭配HashChain雜湊鏈技術，可完整追蹤數位證書歷程，並開放教育部官方架設的數位證書驗證網站（https://dcert.moe.gov.tw/），提供畢業生、大專及徵才企業驗證數位學位證書真實性，以利畢業生後續升學、求職等應用。

「全國大專院校數位證書計畫」第3期學校招募即將開始報名，有意願於校內建立教育部數位發證系統的大專院校，可於2月18日前，與成功大學團隊窗口呂經理 （E-mail：smlu@netdb.csie.ncku.edu.tw）了解系統建置等相關細節。（編輯：張雅淨）1110207