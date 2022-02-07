更多編輯台推薦新聞：
書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

天氣加疫情 春節國道交通量較110年同期減6.8%

2022/2/7 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）春節連假結束。高速公路局統計，初一至初五假期尖峰日，國道全線交通量較110年春節同期減少6.8%。高公局分析，主要是受天氣及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

高公局今天發布新聞稿，說明「111年春節連續假期國道交通疏運成效」。

高公局統計，初一至初五假期尖峰日平均國道全線雙向交通量較110年春節同期減少6.8%，為平日的1.3倍，仍較其他連假高，平均事故件數減少6.5%，平均壅塞比例淨減0.6%。

高公局說，今年春節連假受天候（下雨）及COVID-19疫情影響，交通量、事故件數較去年略減，整體壅塞程度則有改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高公局統計，初一至初五平均肇事件數為144件，較110年同期154件減少6.5%，肇事主要發生於初二至初四，初四事故數最高達169件，平均排除處理時間低於20分鐘，事故對國道車流順暢仍有相當的衝擊。

高公局1968網站及App瀏覽量在春節期間也大幅增加，初一至初五每天平均瀏覽量為140.3萬次，為平日的10.8倍，顯示用路人已善用高公局所提供的查詢系統，掌握即時國道路況資訊。（編輯：管中維）1110207

延伸閱讀
春節連假首日國道5路段易塞 南向用路人下午出發春節連假疏運 國道南向交通量集中初一到初三春節搭國道客運享優惠 北花4人同行1人免費
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族