天氣加疫情 春節國道交通量較110年同期減6.8%

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）春節連假結束。高速公路局統計，初一至初五假期尖峰日，國道全線交通量較110年春節同期減少6.8%。高公局分析，主要是受天氣及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

高公局今天發布新聞稿，說明「111年春節連續假期國道交通疏運成效」。

高公局統計，初一至初五假期尖峰日平均國道全線雙向交通量較110年春節同期減少6.8%，為平日的1.3倍，仍較其他連假高，平均事故件數減少6.5%，平均壅塞比例淨減0.6%。

高公局說，今年春節連假受天候（下雨）及COVID-19疫情影響，交通量、事故件數較去年略減，整體壅塞程度則有改善。

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高公局統計，初一至初五平均肇事件數為144件，較110年同期154件減少6.5%，肇事主要發生於初二至初四，初四事故數最高達169件，平均排除處理時間低於20分鐘，事故對國道車流順暢仍有相當的衝擊。

高公局1968網站及App瀏覽量在春節期間也大幅增加，初一至初五每天平均瀏覽量為140.3萬次，為平日的10.8倍，顯示用路人已善用高公局所提供的查詢系統，掌握即時國道路況資訊。（編輯：管中維）1110207