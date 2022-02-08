元宵後入境檢疫鬆綁規劃 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）COVID-19疫情持續2年以上，疫情指揮中心鬆口規劃元宵節後考慮入境檢疫天數自14天縮短至10天，是否可能縮短為5+5方案，備受外界關注，指揮官陳時中於今天下午2時記者會將說明。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但不少國家陸續開放國門。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天疫情記者會中透露，盼找出兼顧民生經濟、疫情控制「台灣模式」，商務客優先開放，預估時間最快可能是2月底。

國內昨天新增2例COVID-19本土病例，分別為高雄港個案（案18480）家人及台北房仲案衍生幼兒園群聚相關接觸者，皆為居家隔離期滿採檢陽性，研判對社區影響較小。國內經過春節人群南北移動及聚集增加，中央密切監測年後疫情變化，國內疫情今天可否維持個位數，備受關注。

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另外，接種疫苗是恢復正常生活關鍵之一，COVID-19公費疫苗1922平台第22期自2月9日起，開放民眾預約接種疫苗追加劑，採預約分流時程，施打時程為2月14日至2月20日。其中民眾最關注的4種廠牌疫苗釋出數量，尤其預約度最踴躍的莫德納疫苗數量，將會是今天記者會焦點之一。

指揮中心說明，民眾可於今天下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，請配合依序排隊耐心等候預約。（編輯：陳政偉）1110208