莫德納到了 屏東及潮州火車站12日起開打

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）不少屏東民眾苦等COVID-19莫德納疫苗，屏東縣衛生局今天表示，中央配送的莫德納疫苗已到，12日及13日在屏東及潮州火車站加開莫德納疫苗施打場次，上、下午各開放600個名額。

衛生局長施丞貴透過新聞稿表示，農曆春節前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，屏東縣政府衛生局提供多元疫苗接種選擇，積極加開疫苗速打站場次，並強調打任何疫苗都有風險，打得到、衡量利弊得失後願意打的疫苗就是好疫苗，但有部分民眾仍持續苦等莫德納疫苗。

施丞貴表示，7日已接獲中央分配的莫德納疫苗，12日及13日每天上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時，在屏東火車站及潮州火車站加開莫德納疫苗施打場次，上、下午各開放600個名額，民眾可持健保卡及黃卡前往施打。

施丞貴表示，年後疫苗量充足，民眾不用擔心打不到疫苗，為避免1922平台預約民眾與隨到隨打民眾一起打，造成排隊糾紛及現場混亂現象，特別於33鄉鎮市衛生所將1922預約平台與隨到隨打民眾進行分流。

施丞貴說，每週1、3、5提供平台預約，週2、4、6則開放現場排隊限額制隨到隨打，以確保提供民眾安全的疫苗施打品質。

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衛生局也配合中央政策，與屏東縣長期照護管理中心合作，提供需陪伴照顧的長者及高風險族群疫苗施打服務，10日在33鄉鎮市衛生所開設提供有長照需求、高風險民眾由居家服務員陪同前往施打的疫苗服務。

衛生局表示，為維護長者及高風險族群的安全，請一般民眾禮讓這些需要人照顧的長者及高風險族群優先施打，一般民眾可至1922預約平台預約或前往鄰近合約診所接受疫苗施打。（編輯：黃世雅）1110208