福島食品解禁 學校午餐優先採用在地產品

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（中央社記者陳至中台北8日電）行政院今天宣布有條件解禁日本福島5縣食品輸台，教育部說，中小學午餐依法優先採用「三章一Q」認證的在地優良農產品，將透過跨部會協商、加倍查驗，確保食材來源符合規定。

日本東北地方2011年3月11日發生大地震，引發福島核電廠輻射外洩事故，同年3月起，台灣禁止福島等5縣食品進口，直到今天行政院召開記者會，宣布開放有條件輸台。

民眾擔心中小學營養午餐是否會吃到福島食品，教育部今天下午以文字回應中央社記者，強調學校衛生法第23條明確規定，學校供應膳食的食材，應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品。

上述認證指「三章一Q」，包括「有機認證」、「產銷履歷TAP」、「台灣優良農產CAS」標章，以及「台灣農產品生產追溯QR code」。

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教育部表示，學校午餐使用的肉類和蛋，一律採用國產產品。以常見食材豬肉和雞肉來說，必須有CAS、TAP或是國產生鮮追溯標章；即便是肉類加工品（如丸類），原料也應採用國產肉品。

教育部表示，將持續督導縣市政府及學校採用國產可溯源午餐食材，落實學校驗收機制。同時也會透過跨部會協商，提高生鮮農產品及加工品每年抽查件數，加強源頭控管、加倍查驗，確保食材來源符合規定，照顧學生的用餐安全。（編輯：管中維）1110208