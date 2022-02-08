駐新加坡代表處一確診 領務櫃台關閉3天消毒

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）Omicron變異株來勢洶洶，新加坡確診人數攀升，駐新加坡代表處一名領務組僱員今天確診，領務櫃台即日起關閉3天至11日中午，並立即進行全面消毒。代表處其他運作不受影響。

駐新加坡代表處今天透過臉書發文表示，因應一名領務組職員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陽性，領務櫃台從今天中午關閉3天至11日中午為止，並立即進行全面消毒。領務櫃台預計11日下午恢復服務。

這是駐星代表處首起確診案例。依新加坡政府防疫規定，這名確診僱員將居家隔離至少72小時，之後若自行使用快速抗原檢測結果為陰性，即可恢復正常活動。

代表處表示，對於奔喪、探視病危親屬、法院出庭等緊急申請案件，民眾可撥專線+65 83050140，或電郵至VisaTaipeiRep@gmail.com，註明緊急申辦案件。

隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，此變異株已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株，導致近期星國確診人數再度攀升，不過絕大多數案例為輕症或無症狀。

新加坡衛生部統計，昨天新增7806人確診感染COVID-19，其中包括2341起透過核酸檢測（PCR）確診的本土病例、5288起抗原快速檢測（ART）呈陽性的本土案例，其餘為境外移入。新增3起死亡案例，累計874人病故。

截至目前，新加坡累計40萬5629起確診案例。

接種COVID-19疫苗及追加劑被視為對抗Omicron的重要措施之一，截至6日，新加坡已有89%人口完整接種，60%已接種追加劑。星國人口約545萬。（編輯：馮昭）1110208