國際奧賽師資相助 13原民生科展拿獎

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（中央社記者陳至中台北8日電）為了培育原住民族科學人才，教育部近年邀請國際奧林匹亞競賽師資，透過營隊、巡迴教學等方式，共培訓394名學生，其中有13人在國內各項科展中獲獎。

教育部推動「高中原住民族學生科學人才培訓計畫」，委託台灣師範大學米泓生、張一知及中山大學陳韻安等三名學者規劃，三人都擁有多年國際奧賽培訓經驗。

教育部今天發布新聞稿指出，110年度培訓原住民族學生共394人次。其中，參與專題研究課程的30名學生中，有13人在全國科學探究競賽、縣市中小學科學展覽等活動中獲獎。

科學培訓著重從日常生活出發，從自然環境中發掘議題，例如北一女中潘冠儒、曾玟華及師大附中潘冠竹以「薄層化學反應系統應用於排灣族琉璃珠的研究」為題，結合科學、環保與部落傳統智慧，獲得原住民族雲端科展「金熊獎」。

師大附中呂安、石陳澔、葉家豪等人，則以「泰雅族藥用植物純露與精油萃取及成分探討」，獲得原住民族雲端科展「銀熊獎」。

教育部國教署指出，為更落實原住民族教育法精神，將持續推動原民生科學人才專題研究計畫，相關研究成果可參考「原住民族雲端科展網站」及中學生網站。（編輯：管中維）1110208