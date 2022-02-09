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台2線瑞芳鼻頭段落石 封路2小時清除可改走台2丙

2022/2/9 10:53（2/9 11:21 更新）
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台2線83公里新北市瑞芳區鼻頭段8日晚間發生邊坡坍方，路面零星土石已清理，但由於邊坡仍有倒懸孤石，9日上午10時至中午12時封路清除，請民眾改行駛台2丙線替代道路。（公路總局第1區養護工程提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月9日
台2線83公里新北市瑞芳區鼻頭段8日晚間發生邊坡坍方，路面零星土石已清理，但由於邊坡仍有倒懸孤石，9日上午10時至中午12時封路清除，請民眾改行駛台2丙線替代道路。（公路總局第1區養護工程提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月9日
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（中央社記者王朝鈺新北9日電）台2線83公里新北市瑞芳區鼻頭段昨天晚間6時許發生邊坡坍方，路面零星土石已清除，由於邊坡仍有倒懸孤石，今天上午10時至中午12時封路清理，請民眾改行駛台2丙線替代道路。

公路總局第一區養護工程處發布新聞稿表示，台2線83公里新北市瑞芳區鼻頭段昨天晚間6時20分發生邊坡坍方影響東向車道，一工處基隆工務段派遣機具及人員積極搶修，先完成路面零星土石清理，並以紐澤西護欄圈圍外路肩。

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由於現場邊坡仍有長7公尺、寬6公尺、高4公尺的倒懸孤石，因夜間視線不佳，暫以紐澤西護欄圈圍外路肩及現場保全機具進駐，並在83.2公里及82.9公里處設置管制點維持道路通行安全。

為清除邊坡倒懸石，一工處基隆段今天上午10時起至中午12時，在台2線83.2公里至82.9公里處實施封路，往返宜蘭及台北的用路人，請改走台2丙線，相關道路行車資訊可隨時收聽警廣，並注意資訊可變看板（CMS）顯示的交通管制及訊息。（編輯：李錫璋）1110209

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