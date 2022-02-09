台鐵工會憂公司化 交通部允尚未盈餘可發績效獎金

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）交通部推動台鐵公司化，並承諾員工薪資及福利不會改變。台鐵工會今天在會訊中憂心公司化後的權益，交通部回應，不但薪資及福利不低於原水平，尚未有盈餘時也可發績效獎金。

交通部長王國材從春節前就開始走訪台鐵各單位，與員工座談，昨天與台鐵中部地區員工座談時，說明公司化對台鐵未來的發展，並承諾員工薪資和福利不受影響，員工身分可獲保障。

不過，台鐵工會今天在會訊中，對交通部的承諾提出質疑，工會指出，依據交通部所提的公司化草案第22條，「台鐵公司於完納一切稅捐後，分派盈餘前，應先填補虧損」，而台鐵現在背負新台幣4000多億元債務，一切獲利必須先償還債務，員工薪資福利如何變好。

台鐵工會也憂心，交通部所謂員工身分獲保障，薪資待遇不受影響，其意指比照現行交通人員制度，但改制後，除非放棄公務員身分，不然薪水福利是不會有所調整，而放棄公務員身分，公司若未獲利，員工薪水福利只有減少，隨時也可裁員，相對失去公務人員的身分保障，非資位制純勞工人員更是第一刀，隨時朝不保夕。

台鐵工會表示，台鐵人要的是實際改革，無法接受這種「騙局式的台鐵公司化」，現在因COVID-19疫情限制，暫緩動員抗議，待3月疫情趨緩，陳抗力量將更強大。

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交通部回應，台鐵員工原則隨同移撥台鐵公司繼續任職，保障工作權不因公司成立而裁員。中華郵政公司、台灣港務公司及桃園國際機場公司在公司化後有沒有任何被隨便裁員個案，台鐵員工都可了解與查詢。

有關台鐵工會提及的薪資福利議題，交通部表示，除薪資不低於原來的薪資水平外，國營公司依績效發給4.4個月績效獎金，縱然台鐵公司化後尚未有盈餘，也可以依政策因素發給。（編輯：張芷瑄）1110209