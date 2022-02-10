一天限購一包化肥？農糧署澄清供應無虞無此限制

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）台中有農民稱買化肥被限制一天只能買一包。農糧署了解後表示，國產肥料供應無虞，也無此限制，是因為還沒到當地插秧時節，賣方才跟農民口頭上如此回應，已順利買到32包尿素。

台中市有農民到農會購買化肥，除配合實名制外，還限制一天只能買一包，農民不滿指出，一包化肥僅夠一分地使用，他有10甲地難道要跑100趟，希望農糧署協助。

中央社記者電話訪問農委會農糧署署長胡忠一，他說，經農糧署中區分署了解，台中地區2月底、3月才插秧，除了時機點還沒到，尿素也非初期插秧時會使用的肥料，到中間階段才會用到，由於這名農民要先買10甲農地用量的尿素，賣方才會口頭告知先買1包。

胡忠一並說，國產肥料供應無虞，也沒有農民所稱的購買限制，後來中區分署已告知賣方，農民想先買，就賣給他，所以這名農友合計已購買尿素32包、寶105號72包、黑旺特1號60包，合計164包，可供10公頃（甲）一次以上施肥。

他另補充，農糧署已輔導農會，倘有大訂單洽購，對於此類大量需求，台肥會另供方案給配肥。

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因應國際原物料上漲，農委會1月7日即召開記者會說明，今年第一期作肥料供應無虞，但國際疫情影響原料上漲，為穩定農產售價，除暫停肥料出口，10日起出貨的肥料，補助業者原料漲幅5成不等，售價不降則不補助。

當天農委會副主委陳駿季也說，今年第一期作農民用肥需求43.5萬公噸，台肥及民營廠供應量共50.4萬公噸，確定充足供應無虞，但是有少數誤導訊息傳出，農委會呼籲農民不要誤以為缺肥，事實是國產肥料生產充足無虞。（編輯：陳清芳）1110210