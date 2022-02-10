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打造安心旅遊環境 桃機再獲傾聽旅客心聲認證

2022/2/10 17:28（2/10 17:51 更新）
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2022年國際機場協會「傾聽旅客心聲認證」10日揭曉，桃園國際機場今年再度獲得認證，連續2年蟬聯殊榮。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年2月10日
2022年國際機場協會「傾聽旅客心聲認證」10日揭曉，桃園國際機場今年再度獲得認證，連續2年蟬聯殊榮。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 111年2月10日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）2022年國際機場協會「傾聽旅客心聲認證」今天揭曉，桃園國際機場今年再度獲得認證。桃機公司表示，除確保桃機正常運作也為旅客打造安心旅行環境，才能連續兩年蟬聯殊榮。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，國際機場協會（Airports Council International, ACI） 從2021年開始推動「傾聽旅客心聲認證」（The Voice of the Customer Recognition），表彰疫情期間仍持續參與ACI/ASQ機場服務品質調查計畫，致力提升服務品質的機場。

桃機公司說，要獲得認證，機場協會成員需收集3季或更長時間的數據，以因應旅客不斷變化的需求，儘管因為疫情導致旅運量驟降，但桃園機場仍持續蒐集旅客意見以改善服務品質，每項措施的改善與優化，都是機場服務大聯盟各單位貢獻專業所成就。

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桃機公司指出，機場團隊引進多項友善防疫措施，包括設置紫外線抑菌艙供入境旅客全身消毒、執行託運行李雙重消毒、在航廈空調系統加設紫外線殺菌燈組降低感染風險，並在高風險接觸區域部署紫外線消毒機器人等，獲得ACI傾聽旅客心聲認證，是對機場全體服務團隊的肯定。

桃機公司表示，根據國際航空運輸協會（IATA）預測，若疫情受控制，全球航空載客量可望於2024年恢復疫情前水準。桃機公司與機場服務大聯盟成員將持續落實中央疫情指揮中心及交通部各項防疫措施，並積極推動第三航廈、第三跑道等基礎設施的興建與規劃，為後疫情時代航空市場的復甦做好準備。（編輯：張銘坤） 1110210

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