偶咳出血絲未重視 婦人突大量咳血險送命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南1名50多歲婦女因慢性咳嗽，偶爾發現咳出血絲卻不以為意，某日在家休息時突然大量咳血送急診，一度命危，經開刀切除部分肺葉才控制出血，醫師呼籲不要輕忽少量咳血警示。

奇美醫學中心胸腔外科主治醫師陳照坤今天在院內衛教宣導會中表示，這名婦人在急診時因呼吸衰竭緊急接受呼吸道插管處置，診斷為支氣管擴張症併肺炎感染，住院後一度穩定，但後來再度大咳血，情況危急，經開刀清除氣管內血堆並切除右上肺葉控制出血，狀況逐漸好轉，出院後於門診追蹤。

陳照坤指出，造成支氣管擴張症的原因包括支氣管長期反覆發炎、空氣污染、或經常處於煙霧粉塵較多的環境等，建議體質較敏感者可適時戴口罩保護。

陳照坤表示，大多數人對於偶爾咳出一點血絲會不以為意，咳血的原因很多，臨床上以呼吸道肺部疾病為主，支氣管擴張症、肺結核、肺癌、麴菌感染都有可能，一旦惡化為大量咳血影響呼吸，就算是良性病灶也可能帶來致命風險。

他說，民眾如果發現咳血情形切勿輕忽，提早就醫診斷治療可避免病情或咳血加重，帶來更多風險及併發症。（編輯：謝雅竹）1110211