中華電手機影片徵件 首獎盡現台灣山林美景

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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信舉辦「Hami Video有故事的台灣」活動，鼓勵創作者用手機拍3至10分鐘創意短片，首月冠軍得主將百岳登山經歷透過影片記錄，展現台灣山林之美。

中華電表示，2月主題「民俗技藝」開始徵件，歡迎創作者將台灣習俗文化傳承，用影像打動人心。

中華電信旗下OTT Hami Video長期轉播運動賽事，近來更持續推出獨家影劇、網紅內容，引領網路熱議話題。自2021年起擴大舉辦「Hami Video有故事的台灣」徵件活動，首月主題「私藏」冠軍得主為素人創作者盧正哲，以運動相機拍攝首登百岳的經歷，將許多的第一次記錄在影像中，對登山客來說平常的生火煮麵、摸黑前進，是冠軍得主私藏在心中最溫暖的回憶，也是台灣最美的風景。

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亞軍得獎者施妤婷團隊拍攝阿里山的私房景點與餐廳，將震撼又療癒的雲海風景呈現給觀眾；季軍素人創作者盧俊暟拍攝台灣時尚的露營活動，提供私藏沉澱心情的景點，讓每個人都有機會親近戶外生活。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信以實際行動支持台灣影視創作，鼓勵創作者自由發揮，無須專業的設備，輕鬆拿起手機就能拍攝，Hami Video有故事的台灣，邀請全民共同參與，用影像說故事，透過Hami Video傳遞台灣各地的景色、美食與文化。（編輯：張均懋）1110211