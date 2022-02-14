王國材溝通台鐵公司化 員工盼先處理負債問題

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部長王國材今天到嘉義，針對台鐵公司化議題與員工座談，員工盼政府先處理台鐵負債問題。王國材表示，交通部會盡全力與員工站在同一陣線。

交通部發布新聞稿，台鐵兼具政府機關及事業機構二種身分，經營受行政法規限制缺乏彈性，營運自主空間有限，必須透過公司化過程來共同檢討突破。

繼基隆、宜蘭、新竹、彰化等地區，今天是王國材第5次與台鐵地方員工舉行座談會溝通，聽取運務、工務、機務、電務等不同類別基層主管及員工對公司化的心聲。

交通部指出，幾場座談會，台鐵員工共通的問題點是擔心公司化後會失業或待遇變差，及福利待遇穩定性等問題。

王國材向台鐵員工說明，交通部不是為了讓台鐵公司化而公司化，員工可參考交通部所屬桃園機場公司、台灣港務公司、中華郵政公司的經驗，台鐵公司成立後不會裁員，台鐵員工可選擇原公務人員資格或成為公司從業人員；公司賺錢，員工可領到經營績效獎金4.4個月，薪資、升遷都比公務員更優、更有彈性。

王國材說，台鐵有135年歷史，社會對於台鐵局組織改革有高度期待，期許透過改革可以讓台鐵下一個百年更好。

今天座談會中，有員工反映台鐵是一個大家庭，考進台鐵期待的是有個安身立命的所在，若政府要讓台鐵可長可久、永續發展，必須先處理台鐵的負債問題，才能提高台鐵的競爭力，減低員工的疑慮。

王國材表示，他從事數十年公務經歷，深知台鐵現況及困境，105年到交通部後積極爭取台鐵員工福利，現在有一個改變的機會，他始終相信，惟有改變才能突破，也惟有突破才能更好，這是個轉折契機，交通部願意竭盡全力，與台鐵員工站在同一陣線，一起思考擘劃台鐵的未來。

王國材還有數場與台鐵員工的座談，明天到高雄，18日到花蓮、台東，22日到屏東。

不過，台灣鐵路工會認為交通部提出的台鐵公司化與現實脫鉤，工會或員工支持台鐵安全改革甚至於體制內的組織改革，不是越開越虛幻的空頭支票。

台鐵工會指出，交通部以桃機公司、中華郵政及台灣港務公司改制成功的案例，認定台鐵公司化也會成功，但這3家公司改制前並無負債問題，其組織條例，更無盈餘須優先償債規定，然而台鐵債務就是一大問題，交通部長卻刻意忽視。

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台鐵工會說，依立法院預算中心統計，至110年，台鐵總負債新台幣4414.4億元，交通部所提短期債務由政府負擔及基金承接，舊制退撫金及銀行利息貸款由政府補貼，但交通部並沒講出事實，實際上，台鐵短期負債1371億元，財政與主計機關僅同意吸收367億元，其餘約1004億元由未來的台鐵公司自行清償，其他還有3000多億元的負債，交通部則以「帳面負債」之說含糊其辭。

台鐵工會認為，一家新公司一成立即背負著1000多億元的負債，另有不明的「帳面負債」3000多億元，公司化條例草案又有盈餘必須先償還債務的規定，員工如何相信未來的薪資福利會有願景與發展。（編輯：管中維）1110214