環保署監測中南部空污天數減少 1月紅害僅12站日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北15日電）環保署今天表示，中南部9縣市空氣品質明顯改善，紅害站日數從去年1月的77站日下降至今年同期的12站日，目前影響空氣品質的主因是極端天候致使嚴重擴散不良，或境外污染移入。

行政院環境保護署監測顯示，去年全國各測站每天空氣品質指標屬於「良好」與「普通」等級（空氣品質指標 AQI≦100）的站日，首度超過9成。

環保署進一步觀察今年1月中南部空氣品質，中部PM2.5（細懸浮微粒）由去年24.6μg/m3（微克／立方公尺）下降至今年18.2μg/m3；高屏PM2.5由去年33.7μg/m3下降至今年29.6μg/m3。

根據環保署資料，去年1月紅害站日數，中部4縣市為2站日、雲嘉南24站日、高屏為51站日；今年同期已分別降為1站日、2站日及9站日。

環保署的AQI是依空氣品質由好到差，分成綠、黃、橘、紅、紫及褐紅色6個等級，紅色（紅害）是對所有族群不健康（AQI為151-200）。

環保署空氣品質護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，諸如大型的事業單位進行排放改善，老舊汽、柴油車汰換等，都有助於改善空氣品質。

環保署分析目前空氣品質變差，大多數是因為極端天氣致使嚴重擴散不良，或是有較強的境外污染移入導致。以最近來說，農曆春節後、2月9日起台灣大環境風場就漸轉為偏東風，加上有一波境外污染的移入，因此位於尾流弱風區的高屏地區就有幾天短暫的空氣品質不良。

不過，環保署提到，由於提早預警，中央及地方政府已提前採取因應措施，包含協調協和、麥寮、台中及興達電廠自2月7日起配合執行降載，統計至13日止共計配合降載約4.4億度電，相當於減少新北市（160萬戶）1個月所需電量所造成的空污排放量。

另外，在高雄市等6處地方政府合計執行工廠稽查、工地揚塵抑制、餐飲業、裸露地、露天燃燒巡查及宣導防護等相關區域性應變措施，道路洗掃也超過2000公里。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保署也依據「空氣污染防制方案」4大面向、27項措施，持續就工廠，車輛及營建工程等全面改善空氣品質，包括大型國營事業改善已達105年的45%，累積減少了將近4成的大型老舊柴油車，本地排放量大幅降低，已讓空污季不再是灰濛濛狀況。

除了推動計畫性降載減排、老舊車輛汰換、使用大眾交通等措施外，環保署也呼籲民眾避免露天燃燒樹枝、樹葉，甚至廢棄物，祭祀秉持「少金、少香、少炮」原則，減少局部空氣品質惡化，共同維護良好空氣品質。（編輯：陳清芳）1110215