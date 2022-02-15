第23期疫苗預約莫德納最多 提供逾76萬劑

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北15日電）第23期COVID-19疫苗2月16日起開放分流預約，本期僅開放第3劑疫苗，將於2月21日至27日開放接種。這一期預約廠牌共有4種，其中莫德納最多，可提供逾76萬劑。

中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中宣布，1922預約平台將於2月16日起開放預約第23期疫苗接種，這次同樣開放第3劑疫苗施打，凡是去年12月5日前接種完2劑疫苗的18歲以上民眾，都符合接種資格。

指揮中心統計，第23期疫苗預約平台可供應量共計158萬3766劑，各廠牌疫苗供應量以莫德納（Moderna）供應量最多，共76萬9864劑、BNT疫苗次之，提供66萬3871劑、高端疫苗提供12萬6720劑，及AZ疫苗提供2萬3311劑。

指揮中心持續加強COVID-19疫苗接種，但國內疫情未歇，加上今天新增的感染源不明桃園機場航警個案，國內截至目前累計12條尚在監測中感染源待釐清傳播鏈，指揮中心指揮官陳時中強調，社區中當然可能隱藏倍數或指數型的不明傳播鏈，社區監測不容輕忽，以利及時阻斷傳播。

另外，近日居家隔離費用爭議頻傳，陳時中重申，密切接觸者的隔離措施以1人1室為原則，但經指揮中心專案核定、地方政府報經指揮中心同意或經地方政府衛生單位評估家中環境不適合者，可公費送集中檢疫所隔離，不應要求民眾自付防疫旅宿費用。

有必要公費送往集中檢疫所隔離的主要原因，包含居家隔離者無法有獨立的房間及廁所、住家環境有受病毒污染之虞且難以即時確實清消，可能有環境污染造成疾病傳播風險等。

針對居家隔離民眾，陳時中強調，在隔離期間遵守相關防疫規定且無支領薪資或依其他法令規定性質相同的補助者，可申請每日新台幣1000元的防疫補償。（編輯：張芷瑄）1110215