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鹽水蜂炮估湧2萬餘人 主炮城施放最震撼

2022/2/15 22:43（2/15 22:51 更新）
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2022年台南鹽水蜂炮活動15日元宵節晚間熱鬧登場，因應疫情，今年採不遶境定點施放、縮小規模方式辦理，設在鹽水國中操場的主題炮城施放時吸引大批民眾圍觀搶拍。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
2022年台南鹽水蜂炮活動15日元宵節晚間熱鬧登場，因應疫情，今年採不遶境定點施放、縮小規模方式辦理，設在鹽水國中操場的主題炮城施放時吸引大批民眾圍觀搶拍。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南鹽水蜂炮活動今晚登場，規模雖然縮小，市府估計仍吸引2萬多名遊客，晚間9時在鹽水國中操場主題炮城施放，搭配煙火秀將今年活動帶到最高潮。

台南市長黃偉哲晚間先到活動指揮中心視察，確認各單位勤務工作，務求在落實防疫前提下，延續百年蜂炮文化，並鼓勵民眾多利用直播欣賞蜂炮，隨後再前往鹽水國中集中施放區主持主題炮城啟炮儀式。

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黃偉哲接受媒體聯訪表示，今晚人潮不少，但大約只有往年的一半左右，初估武廟周邊湧入近2萬5000人，感謝武廟將防疫工作做得完善，民眾也能配合防疫措施，鹽水蜂炮才能如期施放，讓民眾在安全的環境中感受蜂炮文化意義，也希望遊客順便到月津港燈節一遊、品嘗在地美食。

鹽水武廟指出，今年鹽水蜂炮活動不遶境、定點施放不開放犁炮、並縮短為只有今晚施放，預計施放大小炮城77座，在鹽水國中集中施放區架設的主題炮城共有200萬發蜂炮施放，搭配煙火施放，讓遊客近距離感受萬炮齊發的震撼。（編輯：方沛清）1110215

一年一度的台南鹽水蜂炮活動15日元宵節晚間熱鬧登場，今年規模雖然縮小，市府估計仍吸引了2萬多名遊客到場參與，感受蜂炮震撼威力。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
一年一度的台南鹽水蜂炮活動15日元宵節晚間熱鬧登場，今年規模雖然縮小，市府估計仍吸引了2萬多名遊客到場參與，感受蜂炮震撼威力。中央社記者楊思瑞攝 111年2月15日
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